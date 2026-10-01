Next Aktie 1501134 / GB0032089863
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01.10.2026 10:02:04
FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Next von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Next-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Next-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 72.96 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Next-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13.706 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’027.82 GBP, da sich der Wert eines Next-Papiers am 30.09.2026 auf 147.95 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 102.78 Prozent erhöht.
Am Markt war Next jüngst 16.69 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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