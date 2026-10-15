Next Aktie 1501134 / GB0032089863
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15.10.2026 10:02:02
FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Next von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Next-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Next-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 46.02 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Next-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.173 Next-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 14.10.2026 320.62 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 147.55 GBP belief. Aus 100 GBP wurden somit 320.62 GBP, was einer positiven Performance von 220.62 Prozent entspricht.
Der Next-Wert an der Börse wurde auf 16.90 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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