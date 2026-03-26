Next Aktie 1501134 / GB0032089863
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26.03.2026 10:02:06
FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 5 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Next-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Next-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Next-Papier bei 77.85 GBP. Wer vor 5 Jahren 1’000 GBP in die Next-Aktie investiert hat, hat nun 12.845 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’545.92 GBP, da sich der Wert eines Next-Anteils am 25.03.2026 auf 120.35 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 54.59 Prozent angezogen.
Insgesamt war Next zuletzt 13.82 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch