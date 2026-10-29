FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 3 Jahren eingefahren

Am 29.10.2023 wurde das Next-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Next-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 68.22 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Next-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 146.585 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 151.20 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22’163.59 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 121.64 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Next belief sich zuletzt auf 17.27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch