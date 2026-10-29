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29.10.2026 10:02:11
FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Next-Einstiegs gewesen.
Am 29.10.2023 wurde das Next-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Next-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 68.22 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Next-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 146.585 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 151.20 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22’163.59 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 121.64 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Next belief sich zuletzt auf 17.27 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Next PLC
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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