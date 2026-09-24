National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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|Profitable National Grid-Investition?
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24.09.2026 10:02:04
FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine National Grid-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in National Grid-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die National Grid-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 9.25 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 GBP in die National Grid-Aktie investierten, hätten nun 108.119 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen National Grid-Anteile wären am 23.09.2026 1’226.61 GBP wert, da der Schlussstand 11.35 GBP betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 22.66 Prozent.
National Grid wurde am Markt mit 57.86 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
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