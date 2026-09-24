FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine National Grid-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Die National Grid-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 9.25 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 GBP in die National Grid-Aktie investierten, hätten nun 108.119 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen National Grid-Anteile wären am 23.09.2026 1’226.61 GBP wert, da der Schlussstand 11.35 GBP betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 22.66 Prozent.

National Grid wurde am Markt mit 57.86 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch