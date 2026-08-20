FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in National Grid von vor einem Jahr abgeworfen

Das National Grid-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10.61 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 942.951 National Grid-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11.79 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’117.40 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11.17 Prozent angezogen.

Alle National Grid-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 60.85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch