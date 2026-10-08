National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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|Rentabler National Grid-Einstieg?
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08.10.2026 10:02:04
FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in National Grid von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die National Grid-Aktie gebracht.
Die National Grid-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen National Grid-Anteile letztlich bei 9.40 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in National Grid-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.635 National Grid-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 122.30 GBP, da sich der Wert einer National Grid-Aktie am 07.10.2026 auf 11.50 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22.30 Prozent erhöht.
Am Markt war National Grid jüngst 57.81 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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