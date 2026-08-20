Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
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20.08.2026 10:02:04
FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marks Spencer-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Marks Spencer-Aktien verdienen können.
Vor 3 Jahren wurde das Marks Spencer-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 2.21 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45.249 Marks Spencer-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 173.98 GBP, da sich der Wert einer Marks Spencer-Aktie am 19.08.2026 auf 3.85 GBP belief. Mit einer Performance von +73.98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Marks Spencer belief sich jüngst auf 8.06 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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