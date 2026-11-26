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26.11.2026 10:02:03
FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marks Spencer von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Marks Spencer eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde die Marks Spencer-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 3.21 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3’119.229 Marks Spencer-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 4.45 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 13’871.21 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38.71 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Marks Spencer belief sich zuletzt auf 9.35 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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