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Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896

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Marks Spencer-Investment 27.08.2026 10:02:02

FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marks Spencer von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Marks Spencer-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Marks & Spencer
4.23 CHF -1.47%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Marks Spencer-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Marks Spencer-Papier bei 1.79 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Marks Spencer-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 560.111 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Marks Spencer-Aktie auf 3.94 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’207.96 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 120.80 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Marks Spencer eine Marktkapitalisierung von 8.09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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