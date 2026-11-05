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|Lohnendes Marks Spencer-Investment?
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05.11.2026 10:02:01
FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marks Spencer-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Marks Spencer-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Marks Spencer-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3.85 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2’597.403 Marks Spencer-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Marks Spencer-Aktie auf 4.41 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’446.75 GBP wert. Aus 10’000 GBP wurden somit 11’446.75 GBP, was einer positiven Performance von 14.47 Prozent entspricht.
Marks Spencer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8.57 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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