Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
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08.10.2026 10:02:04
FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marks Spencer-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Marks Spencer-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde das Marks Spencer-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3.87 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Marks Spencer-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 258.264 Marks Spencer-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’017.05 GBP, da sich der Wert einer Marks Spencer-Aktie am 07.10.2026 auf 3.94 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1.70 Prozent.
Marks Spencer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7.98 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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