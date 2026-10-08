FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marks Spencer-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das Marks Spencer-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3.87 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Marks Spencer-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 258.264 Marks Spencer-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’017.05 GBP, da sich der Wert einer Marks Spencer-Aktie am 07.10.2026 auf 3.94 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1.70 Prozent.

Marks Spencer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7.98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch