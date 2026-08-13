FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marks Spencer-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Marks Spencer-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Marks Spencer-Papier an diesem Tag 3.47 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Marks Spencer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2’886.003 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.08.2026 11’131.31 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3.86 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 11.31 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Marks Spencer bezifferte sich zuletzt auf 8.32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch