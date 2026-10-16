M&G Aktie 49989160 / GB00BKFB1C65
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16.10.2026 10:02:18
FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in M&G von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in M&G-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der M&G-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die M&G-Anteile bei 1.99 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in M&G-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50.188 M&G-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der M&G-Aktie auf 3.11 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 155.88 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 55.88 Prozent zugenommen.
M&G war somit zuletzt am Markt 7.34 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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