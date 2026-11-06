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06.11.2026 10:02:07
FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel hätten Anleger an einem M&G-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in M&G-Aktien verdienen können.
Die M&G-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2.05 GBP. Bei einem M&G-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 48.876 M&G-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2026 158.75 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3.25 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58.75 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von M&G belief sich zuletzt auf 7.79 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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