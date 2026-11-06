FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel hätten Anleger an einem M&G-Investment von vor 3 Jahren verdient

Die M&G-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2.05 GBP. Bei einem M&G-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 48.876 M&G-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2026 158.75 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3.25 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58.75 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von M&G belief sich zuletzt auf 7.79 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch