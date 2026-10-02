FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in M&G von vor einem Jahr abgeworfen

M&G-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2.50 GBP wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 GBP in die M&G-Aktie investierten, hätten nun 400.802 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’245.29 GBP, da sich der Wert eines M&G-Papiers am 01.10.2026 auf 3.11 GBP belief. Damit wäre die Investition 24.53 Prozent mehr wert.

M&G markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch