Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’661 0.3%  SPI 19’397 0.3%  Dow 51’111 0.4%  DAX 25’231 1.2%  Euro 0.9334 -0.1%  EStoxx50 6’239 1.0%  Gold 4’140 -0.9%  Bitcoin 70’684 0.3%  Dollar 0.8296 -0.2%  Öl 102.2 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526ams-OSRAM137918297
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
September 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Apple plant KI-Server mit M8-Ultra-Chips und prüft NVIDIA-Technologie - Aktien im Blick
Rheinmetall-Aktie profitiert: Konzern baut Satellitenaktivitäten aus
Suche...

M&G Aktie 49989160 / GB00BKFB1C65

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrativer M&G-Einstieg? 02.10.2026 10:02:34

FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in M&G von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in M&G-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

M&G
3.41 CHF 0.50%
Kaufen Verkaufen

M&G-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2.50 GBP wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 GBP in die M&G-Aktie investierten, hätten nun 400.802 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’245.29 GBP, da sich der Wert eines M&G-Papiers am 01.10.2026 auf 3.11 GBP belief. Damit wäre die Investition 24.53 Prozent mehr wert.

M&G markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu M&G PLC Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten