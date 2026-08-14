FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in M&G von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem M&G-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen M&G-Anteile an diesem Tag bei 1.95 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das M&G-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 51.414 M&G-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.08.2026 181.70 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3.53 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +81.70 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von M&G bezifferte sich zuletzt auf 8.37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch