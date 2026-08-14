M&G Aktie 49989160 / GB00BKFB1C65
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14.08.2026 10:02:28
FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in M&G von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die M&G-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem M&G-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen M&G-Anteile an diesem Tag bei 1.95 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das M&G-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 51.414 M&G-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.08.2026 181.70 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3.53 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +81.70 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von M&G bezifferte sich zuletzt auf 8.37 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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