FTSE 100-Papier LondonMetric Property-Aktie: So viel wäre eine Anlage in LondonMetric Property von vor einem Jahr heute wert

Vor 1 Jahr wurde das LondonMetric Property-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das LondonMetric Property-Papier 1.79 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das LondonMetric Property-Papier investiert hätte, befänden sich nun 557.414 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des LondonMetric Property-Papiers auf 1.79 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 996.10 GBP wert. Die Abnahme von 1’000 GBP zu 996.10 GBP entspricht einer negativen Performance von 0.39 Prozent.

LondonMetric Property erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch