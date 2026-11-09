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09.11.2026 10:02:21
FTSE 100-Papier LondonMetric Property-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LondonMetric Property von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in LondonMetric Property eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Das LondonMetric Property-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das LondonMetric Property-Papier bei 2.71 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 369.490 LondonMetric Property-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 694.27 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1.88 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30.57 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete LondonMetric Property eine Marktkapitalisierung von 4.58 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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