LondonMetric Property Aktie 11617702 / GB00B4WFW713
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07.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Papier LondonMetric Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LondonMetric Property-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in LondonMetric Property-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 07.09.2023 wurden LondonMetric Property-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1.73 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 578.035 LondonMetric Property-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 1’066.47 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1.85 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 6.65 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete LondonMetric Property eine Marktkapitalisierung von 4.32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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