FTSE 100-Papier LondonMetric Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LondonMetric Property-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das LondonMetric Property-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen LondonMetric Property-Anteile an diesem Tag bei 1.77 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 56.497 LondonMetric Property-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 1.84 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104.18 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +4.18 Prozent.

Der Börsenwert von LondonMetric Property belief sich zuletzt auf 4.50 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch