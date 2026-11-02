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|Rentables LondonMetric Property-Investment?
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02.11.2026 10:02:26
FTSE 100-Papier LondonMetric Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LondonMetric Property-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in LondonMetric Property gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das LondonMetric Property-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen LondonMetric Property-Anteile an diesem Tag bei 1.77 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 56.497 LondonMetric Property-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 1.84 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104.18 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +4.18 Prozent.
Der Börsenwert von LondonMetric Property belief sich zuletzt auf 4.50 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu LondonMetric Property PLC
Analysen zu LondonMetric Property PLC
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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