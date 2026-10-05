FTSE 100-Papier LondonMetric Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LondonMetric Property-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem LondonMetric Property-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen LondonMetric Property-Anteile an diesem Tag bei 1.69 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5’917.160 LondonMetric Property-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’153.85 GBP, da sich der Wert eines LondonMetric Property-Papiers am 02.10.2026 auf 1.72 GBP belief. Mit einer Performance von +1.54 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von LondonMetric Property betrug jüngst 4.19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch