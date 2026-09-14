London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
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14.09.2026 10:02:17
FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren angefallen
Anleger, die vor Jahren in London Stock Exchange (LSE)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der London Stock Exchange (LSE)-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die London Stock Exchange (LSE)-Aktie an diesem Tag 83.66 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 119.531 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (82.38 GBP), wäre das Investment nun 9’847.00 GBP wert. Die Abnahme von 10’000 GBP zu 9’847.00 GBP entspricht einer negativen Performance von 1.53 Prozent.
Der Marktwert von London Stock Exchange (LSE) betrug jüngst 39.78 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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