FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden London Stock Exchange (LSE)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das London Stock Exchange (LSE)-Papier bei 86.06 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 116.198 London Stock Exchange (LSE)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’400.42 GBP, da sich der Wert einer London Stock Exchange (LSE)-Aktie am 02.10.2026 auf 80.90 GBP belief. Mit einer Performance von -6.00 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

London Stock Exchange (LSE) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 38.95 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch