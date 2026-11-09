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|London Stock Exchange (LSE)-Investment im Blick
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09.11.2026 10:02:21
FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätte eine Investition in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen London Stock Exchange (LSE)-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der London Stock Exchange (LSE)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 85.36 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 11.715 London Stock Exchange (LSE)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des London Stock Exchange (LSE)-Papiers auf 94.62 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’108.48 GBP wert. Damit wäre die Investition um 10.85 Prozent gestiegen.
London Stock Exchange (LSE) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45.30 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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