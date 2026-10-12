FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren eingebracht

Die London Stock Exchange (LSE)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen London Stock Exchange (LSE)-Anteile an diesem Tag bei 82.92 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.206 London Stock Exchange (LSE)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des London Stock Exchange (LSE)-Papiers auf 86.94 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104.85 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4.85 Prozent erhöht.

Insgesamt war London Stock Exchange (LSE) zuletzt 41.82 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch