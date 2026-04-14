FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lloyds Banking Group von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Lloyds Banking Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 0.69 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’453.488 Lloyds Banking Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’463.08 GBP, da sich der Wert einer Lloyds Banking Group-Aktie am 13.04.2026 auf 1.01 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +46.31 Prozent.

Jüngst verzeichnete Lloyds Banking Group eine Marktkapitalisierung von 59.01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch