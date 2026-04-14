Lloyds Banking Group Aktie 23800 / GB0008706128
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14.04.2026 10:02:19
FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lloyds Banking Group von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Lloyds Banking Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Lloyds Banking Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 0.69 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’453.488 Lloyds Banking Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’463.08 GBP, da sich der Wert einer Lloyds Banking Group-Aktie am 13.04.2026 auf 1.01 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +46.31 Prozent.
Jüngst verzeichnete Lloyds Banking Group eine Marktkapitalisierung von 59.01 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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