FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lloyds Banking Group von vor 10 Jahren verdient

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’240 0.7%  SPI 18’605 0.8%  Dow 48’218 0.6%  DAX 23’982 1.0%  Euro 0.9206 -0.1%  EStoxx50 5’957 0.9%  Gold 4’780 0.8%  Bitcoin 58’222 -0.3%  Dollar 0.7817 -0.3%  Öl 98.8 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SAP-Aktie fester: Analystenstimme und US-Technologiewerte stützen
Amazon vor Übernahme von Satellitenbetreiber Globalstar - Aktien fester
Schub durch NASDAQ 100-Aufnahme: Sandisk-Aktie steigt - auch Samsung und SK hynix profitieren
SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Idorsia von vor 3 Jahren angefallen
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Suche...

Lloyds Banking Group Aktie 23800 / GB0008706128

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Langfristige Performance 14.04.2026 10:02:19

FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lloyds Banking Group von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Lloyds Banking Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Lloyds Banking Group
1.06 CHF -0.28%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Lloyds Banking Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 0.69 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’453.488 Lloyds Banking Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’463.08 GBP, da sich der Wert einer Lloyds Banking Group-Aktie am 13.04.2026 auf 1.01 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +46.31 Prozent.

Jüngst verzeichnete Lloyds Banking Group eine Marktkapitalisierung von 59.01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Lloyds Banking Group

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?