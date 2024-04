FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lloyds Banking Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das Lloyds Banking Group-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 0.43 GBP wert. Bei einem Investment von 10’000 GBP in Lloyds Banking Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23’380.874 Lloyds Banking Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’101.94 GBP, da sich der Wert eines Lloyds Banking Group-Anteils am 28.03.2024 auf 0.52 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +21.02 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Lloyds Banking Group bezifferte sich zuletzt auf 32.97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch