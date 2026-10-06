FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lloyds Banking Group von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Lloyds Banking Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 0.84 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11’856.770 Lloyds Banking Group-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 12’331.04 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1.04 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23.31 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Lloyds Banking Group eine Börsenbewertung in Höhe von 59.87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch