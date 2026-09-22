Lloyds Banking Group Aktie 23800 / GB0008706128
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|Lukrative Lloyds Banking Group-Investition?
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22.09.2026 10:02:21
FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lloyds Banking Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Lloyds Banking Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 22.09.2021 wurden Lloyds Banking Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Lloyds Banking Group-Papier bei 0.43 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert, befänden sich nun 231.589 Lloyds Banking Group-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (1.10 GBP), wäre das Investment nun 254.75 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 154.75 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Lloyds Banking Group einen Börsenwert von 62.90 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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