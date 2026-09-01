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Lloyds Banking Group Aktie 23800 / GB0008706128

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Profitabler Lloyds Banking Group-Einstieg? 01.09.2026 10:02:33

FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lloyds Banking Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Lloyds Banking Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Lloyds Banking Group
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Vor 10 Jahren wurde das Lloyds Banking Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Lloyds Banking Group-Anteile betrug an diesem Tag 0.61 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert, befänden sich nun 164.908 Lloyds Banking Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Lloyds Banking Group-Aktie auf 1.10 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 181.32 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 81.32 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Lloyds Banking Group bezifferte sich zuletzt auf 63.74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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