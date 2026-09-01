Lloyds Banking Group Aktie 23800 / GB0008706128
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitabler Lloyds Banking Group-Einstieg?
|
01.09.2026 10:02:33
FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lloyds Banking Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Lloyds Banking Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurde das Lloyds Banking Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Lloyds Banking Group-Anteile betrug an diesem Tag 0.61 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert, befänden sich nun 164.908 Lloyds Banking Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Lloyds Banking Group-Aktie auf 1.10 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 181.32 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 81.32 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Lloyds Banking Group bezifferte sich zuletzt auf 63.74 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lloyds Banking Group
|
12:26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lloyds Banking Group von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
28.08.26
|LSE-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gute Stimmung in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gewinne in London: FTSE 100 am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)