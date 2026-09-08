Lloyds Banking Group Aktie 23800 / GB0008706128
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrativer Lloyds Banking Group-Einstieg?
|
08.09.2026 10:02:16
FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lloyds Banking Group-Investment gewesen.
Das Lloyds Banking Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 0.80 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1’248.128 Lloyds Banking Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 1.13 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1’414.75 GBP wert. Damit wäre die Investition 41.48 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte Lloyds Banking Group einen Börsenwert von 65.26 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lloyds Banking Group
|
10:02
|FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Freundlicher Handel: Das macht der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 in Grün (finanzen.ch)
|
07.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Börsianer in London warten auf Impulse: FTSE 100 schlussendlich ohne Schwung (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.ch)