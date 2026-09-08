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Lloyds Banking Group Aktie 23800 / GB0008706128

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Lukrativer Lloyds Banking Group-Einstieg? 08.09.2026 10:02:16

FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lloyds Banking Group-Investment gewesen.

Lloyds Banking Group
1.21 CHF -2.11%
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Das Lloyds Banking Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 0.80 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1’248.128 Lloyds Banking Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 1.13 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1’414.75 GBP wert. Damit wäre die Investition 41.48 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Lloyds Banking Group einen Börsenwert von 65.26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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