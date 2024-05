FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lloyds Banking Group Aktionären eine Freude

Wie im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group am 16.05.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0.03 GBP für das Jahr 2023. Damit wurde die Lloyds Banking Group-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 50.00 Prozent erhöht.

Lloyds Banking Group-Auszahlungsrendite

Schlussendlich notierte der Lloyds Banking Group-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via London bei 0.55 GBP. Heute wird der Lloyds Banking Group-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Lloyds Banking Group-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger ausgezahlt. Für das Jahr 2023 weist der Lloyds Banking Group-Titel eine Dividendenrendite von 5.78 Prozent auf. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch 5.29 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren reduzierte sich der Lloyds Banking Group-Aktienkurs via London um 8.82 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 3’073.72 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Lloyds Banking Group

Für das Jahr 2024 prognostizieren FactSet-Experten eine Senkung der Dividende auf 0.03 GBP. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 5.48 Prozent absenken.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Lloyds Banking Group

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Lloyds Banking Group beläuft sich aktuell auf 34.300 Mrd. GBP. Das Lloyds Banking Group-KGV beläuft sich aktuell auf 6.28. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von Lloyds Banking Group auf 54.939 Mrd.GBP, das EPS machte 0.08 GBP aus.

Redaktion finanzen.ch