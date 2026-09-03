FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Legal General von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das Legal General-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Legal General-Anteile betrug an diesem Tag 2.79 GBP. Bei einem Legal General-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35.894 Legal General-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (2.87 GBP), wäre das Investment nun 103.16 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +3.16 Prozent.

Alle Legal General-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15.77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch