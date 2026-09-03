Legal & General Aktie 457145 / GB0005603997
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Legal General-Anlage?
|
03.09.2026 10:02:30
FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Legal General von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Legal General-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurde das Legal General-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Legal General-Anteile betrug an diesem Tag 2.79 GBP. Bei einem Legal General-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35.894 Legal General-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (2.87 GBP), wäre das Investment nun 103.16 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +3.16 Prozent.
Alle Legal General-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15.77 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Legal & General plc
|
10:02
|FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Legal General von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
27.08.26
|FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Legal General-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 am Montagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
20.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Börse London: FTSE 100 sackt nachmittags ab (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 fällt (finanzen.ch)
|
20.08.26
|FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Legal General-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
20.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Legal & General plc
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt und der deutsche Leitindex präsentieren sich am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.