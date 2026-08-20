FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Legal General-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 20.08.2025 wurde das Legal General-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Legal General-Anteile bei 2.61 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Legal General-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 383.730 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’143.51 GBP, da sich der Wert eines Legal General-Papiers am 19.08.2026 auf 2.98 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 14.35 Prozent.

Der Börsenwert von Legal General belief sich jüngst auf 16.40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch