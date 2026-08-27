FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Legal General-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Legal General-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Legal General-Aktie letztlich bei 2.13 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in die Legal General-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4’701.457 Legal General-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13’685.94 GBP, da sich der Wert einer Legal General-Aktie am 26.08.2026 auf 2.91 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 36.86 Prozent.

Alle Legal General-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15.78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch