Legal & General Aktie 457145 / GB0005603997
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Legal General-Einstieg?
|
27.08.2026 10:02:02
FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Legal General-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Legal General-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Legal General-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Legal General-Aktie letztlich bei 2.13 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in die Legal General-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4’701.457 Legal General-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13’685.94 GBP, da sich der Wert einer Legal General-Aktie am 26.08.2026 auf 2.91 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 36.86 Prozent.
Alle Legal General-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15.78 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Legal & General plc
|
10:02
|FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Legal General-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 am Montagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
20.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Börse London: FTSE 100 sackt nachmittags ab (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 fällt (finanzen.ch)
|
20.08.26
|FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Legal General-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
20.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
13.08.26
|FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Legal General-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Legal & General plc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.