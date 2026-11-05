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|Legal General-Investition im Blick
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05.11.2026 10:02:01
FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Legal General-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren Legal General-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurden Legal General-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Legal General-Anteile bei 2.08 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 48.146 Legal General-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 3.11 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149.64 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49.64 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Legal General einen Börsenwert von 16.33 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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