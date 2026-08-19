FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Land Securities Group von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde die Land Securities Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Land Securities Group-Papier an diesem Tag 7.14 GBP wert. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 140.059 Land Securities Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Land Securities Group-Aktien wären am 18.08.2026 960.80 GBP wert, da der Schlussstand 6.86 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 3.92 Prozent.

Land Securities Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch