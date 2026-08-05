Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60
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05.08.2026 10:02:26
FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Land Securities Group von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in Land Securities Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 05.08.2025 wurde das Land Securities Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Land Securities Group-Anteile betrug an diesem Tag 5.78 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’731.602 Land Securities Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 7.21 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’476.19 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24.76 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Land Securities Group belief sich zuletzt auf 5.28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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