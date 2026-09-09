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Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60

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Langfristige Investition 09.09.2026 10:02:26

FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Land Securities Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Land Securities Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Land Securities Group
7.06 CHF -1.44%
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Vor 3 Jahren wurden Land Securities Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 5.77 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 173.190 Land Securities Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 6.58 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’139.59 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13.96 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Land Securities Group belief sich zuletzt auf 4.91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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