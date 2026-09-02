Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60
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02.09.2026 10:02:14
FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Land Securities Group von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Land Securities Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Land Securities Group-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Land Securities Group-Aktie bei 5.29 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 18.904 Land Securities Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Land Securities Group-Papiers auf 6.71 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126.84 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26.84 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Land Securities Group eine Börsenbewertung in Höhe von 5.08 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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