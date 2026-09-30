Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60
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30.09.2026 10:02:14
FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Land Securities Group von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Land Securities Group-Einstiegs gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das Land Securities Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5.82 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 GBP in die Land Securities Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 171.821 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’060.14 GBP, da sich der Wert eines Land Securities Group-Anteils am 29.09.2026 auf 6.17 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6.01 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Land Securities Group bezifferte sich zuletzt auf 4.58 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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