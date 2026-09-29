Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
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29.09.2026 10:02:12
FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kingfisher von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Kingfisher eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 5 Jahren wurde das Kingfisher-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Kingfisher-Anteile bei 3.43 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Kingfisher-Aktie investierten, hätten nun 29.121 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Kingfisher-Aktie auf 3.33 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96.85 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 3.15 Prozent verringert.
Kingfisher erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.37 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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