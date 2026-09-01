FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kingfisher von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Kingfisher-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3.55 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 GBP in die Kingfisher-Aktie investierten, hätten nun 2’817.695 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Kingfisher-Anteile wären am 28.08.2026 8’889.83 GBP wert, da der Schlussstand 3.16 GBP betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11.10 Prozent abgenommen.

Kingfisher erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch