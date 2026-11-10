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|Profitabler Kingfisher-Einstieg?
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10.11.2026 10:02:07
FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kingfisher von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren Kingfisher-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 10.11.2025 wurden Kingfisher-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3.12 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die Kingfisher-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32.010 Kingfisher-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 3.81 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121.83 GBP wert. Mit einer Performance von +21.83 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Kingfisher einen Börsenwert von 6.08 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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