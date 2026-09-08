Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
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08.09.2026 10:02:16
FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kingfisher von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren Kingfisher-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Das Kingfisher-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Kingfisher-Anteile an diesem Tag bei 3.75 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26.702 Kingfisher-Aktien. Die gehaltenen Kingfisher-Anteile wären am 07.09.2026 80.75 GBP wert, da der Schlussstand 3.02 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19.25 Prozent verringert.
Der Kingfisher-Wert an der Börse wurde auf 5.03 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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