FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kingfisher von vor 10 Jahren verloren

Das Kingfisher-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Kingfisher-Anteile an diesem Tag bei 3.75 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26.702 Kingfisher-Aktien. Die gehaltenen Kingfisher-Anteile wären am 07.09.2026 80.75 GBP wert, da der Schlussstand 3.02 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19.25 Prozent verringert.

Der Kingfisher-Wert an der Börse wurde auf 5.03 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch