FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kingfisher-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Kingfisher-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2.27 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das Kingfisher-Papier investiert hätte, befänden sich nun 440.335 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.08.2026 1’398.94 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3.18 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 39.89 Prozent angezogen.

Insgesamt war Kingfisher zuletzt 5.26 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch