|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kingfisher-Anlage
|
17.11.2026 10:02:05
FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kingfisher von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Kingfisher-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Kingfisher-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2.33 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 428.816 Kingfisher-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’618.35 GBP, da sich der Wert eines Kingfisher-Anteils am 16.11.2026 auf 3.77 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61.84 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Kingfisher belief sich zuletzt auf 6.11 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kingfisher plc
|
10:02
|FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kingfisher von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
10.11.26
|FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kingfisher von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
03.11.26
|FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel hätte ein Investment in Kingfisher von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Pluszeichen in London: So performt der FTSE 100 am Mittag (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Börse London: FTSE 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Kingfisher plc
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen lässt sich eine schwächere Tendenz beobachten. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.