Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Kingfisher-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2.33 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 428.816 Kingfisher-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’618.35 GBP, da sich der Wert eines Kingfisher-Anteils am 16.11.2026 auf 3.77 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61.84 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Kingfisher belief sich zuletzt auf 6.11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch