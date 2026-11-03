|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Hochrechnung
|
03.11.2026 10:02:17
FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel hätte ein Investment in Kingfisher von vor 10 Jahren eingefahren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Kingfisher-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Kingfisher-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 3.67 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Kingfisher-Papier investiert hätte, hätte er nun 2’724.053 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 3.67 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’986.38 GBP wert. Mit einer Performance von -0.14 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Kingfisher eine Börsenbewertung in Höhe von 5.70 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kingfisher plc
|
10:02
|FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel hätte ein Investment in Kingfisher von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Pluszeichen in London: So performt der FTSE 100 am Mittag (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Börse London: FTSE 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
27.10.26
|FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kingfisher von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
20.10.26
|FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kingfisher-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Kingfisher plc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow und NASDAQ uneinheitlich -- SMI beendet Handel nach Richtungssuche tiefer -- DAX schliesslich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex etwas ermässigte. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.