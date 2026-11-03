FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel hätte ein Investment in Kingfisher von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Kingfisher-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 3.67 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Kingfisher-Papier investiert hätte, hätte er nun 2’724.053 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 3.67 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’986.38 GBP wert. Mit einer Performance von -0.14 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Kingfisher eine Börsenbewertung in Höhe von 5.70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch