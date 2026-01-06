FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kingfisher von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Kingfisher-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Kingfisher-Aktie an diesem Tag bei 2.45 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 408.831 Kingfisher-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 05.01.2026 1’304.99 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3.19 GBP belief. Die Steigerung von 1’000 GBP zu 1’304.99 GBP entspricht einer Performance von +30.50 Prozent.

Alle Kingfisher-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch