Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
06.01.2026 10:02:17
FTSE 100-Papier Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kingfisher von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Kingfisher-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Kingfisher-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Kingfisher-Aktie an diesem Tag bei 2.45 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 408.831 Kingfisher-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 05.01.2026 1’304.99 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3.19 GBP belief. Die Steigerung von 1’000 GBP zu 1’304.99 GBP entspricht einer Performance von +30.50 Prozent.
Alle Kingfisher-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.38 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Dienstag seitwärts. Die Märkte in Fernost weisen grüne Vorzeichen aus.